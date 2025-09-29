Hammer-Strafen: In diesem Urlaubsland gelten neue Verkehrsregeln

Wer als Tourist mit Mietwagen, Rollern oder Motorrädern in Griechenland unterwegs ist, sollte ab sofort aufpassen. Das beliebte Urlaubsland hat seine Straßenverkehrsverordnung verschärft. Gesetzesbrecher drohen dabei strenge Strafen.

Griechenland verschärft seine Straßenverordnung. Eine der Veränderungen betrifft das Tempolimit. Ab sofort gilt in Wohnbereichen und schmalen Gassen ein generelles Tempolimit von 30 km/h. Das Problem: Nicht alle betroffenen Zonen sind klar ausgeschildert.

Kleinere Parkverstöße können ebenfalls teuer werden. Die Strafen liegen zwischen 20 und 150 Euro. In den meisten Fällen entzieht die Polizei das Fahrzeugkennzeichen, bis das verlangte Bußgeld gezahlt wurde. Während dieser Zeit darf das Fahrzeug nicht genutzt werden.

Absolutes Alkoholverbot für bestimmte Gruppen

In Griechenland liegt die Promillegrenze bei 0,5. Ausnahmen sind Fahranfänger, Motorradfahrer und Berufskraftfahrer. Bei ihnen gilt ein absolutes Alkoholverbot. Die Polizei kontrolliert und ahndet auch strenger die Helmpflicht, Anschnallpflicht und das Verbot der Handynutzung am Steuer.

Für Touristen ist es ratsam, auf öffentliche Verkehrsmittel, vor allem in Athen, zu setzen, bei Problemen einen Rechtsanwalt oder die österreichische Landesvertretung zu kontaktieren und keine fremden Personen im Auto mitzunehmen.

Eigene Regeln

Allgemein hat Griechenland einige eigene Verkehrsregeln. Zum Beispiel besitzt im Kreisverkehr das einfahrende Fahrzeug den Vorrang, sofern keine Verkehrsschilder etwas anderes angeben. Das bedeutet für das Fahrzeug im Kreisverkehr häufiges Abbremsen und dem Einfahrenden den Vorrang geben.

Touristen sollen auch beim Parken auf die Halteverbotsschilder achten. Auf diesen Schildern sind häufig senkrechte Linien vorhanden. Eine Linie bedeutet "Halteverbot in ungeraden Monaten" und zwei "Halteverbot in geraden Monaten".