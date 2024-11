Biden, Xi und andere Staatschefs beraten in Lima

Konkret geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit der Pazifik-Anrainer

Lima. Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) kommen ab Freitag in der peruanischen Hauptstadt Lima zu Beratungen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region zusammen. Für US-Präsident Joe Biden ist es eines der letzten internationalen Spitzentreffen, bevor seine Amtszeit im Jänner endet und Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. In der APEC-Gruppe arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen.

Sie wollen durch den Abbau von Handelsbarrieren ihr Wirtschaftswachstum stärken. Zur Gruppe gehören neben den USA auch China, Russland, Japan und Südkorea. Zum Abschluss des APEC-Gipfels am Samstag wird ein bilaterales Treffen zwischen Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Fokus stehen: Die beiden kommen erstmals seit einem Jahr wieder zu einem persönlichen Treffen zusammen. Ab Montag werden Biden und Xi auch beim G20-Gipfel in Brasilien erwartet.