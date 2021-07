Bizarre Corona-Regel in Freizeitpark: Kein Foto ohne Maske

Im zweitgrößten Freizeitpark Deutschland, dem Heidepark Soltau, erhalten Besucher ihre Fotos nicht, wenn sie bei der Aufnahme keine Maske tragen.

Nach Informationen der "BILD" werden in dem Park jene Fotos unwiederbringlich gelöscht, auf denen ein Familienmitglied keinen Nasen-Mund-Schutz trägt – auch in der Achterbahn und in der Wildwasserbahn. Ein Schild mit der Aufschrift "Wir verkaufen keine Fotos auf denen die Maske nicht getragen wurde", weist die Besucher darauf hin, dass im Heidepark nicht nur Spaß, sondern auch Corona-Regeln ganz groß geschrieben werden, selbst wenn diese noch so sinnlos sind.

Absurd. Seit Monaten weisen Aerosolforscher darauf hin, dass die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft gegen Null geht – vor allem, wenn man mit 70 Sachen in der Achterbahn unterwegs ist. Die Betreiber des Parks sehen das wohl völlig anders. In einer durch die Politik veränderte "Mimimi-Gesellschaft", wo jeder eine potenzielle Gefahr darstellt, sind solche Aktionen nicht verwunderlich. Das Virus wird auch aus den Köpfen nicht so leicht verschwinden.