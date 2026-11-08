Österreicherin bei Anschlag in Krakau getötet

Bei einem Anschlag im polnischen Krakau ist eine Österreicherin ums Leben gekommen und ihr Ehemann wurde verletzt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger reagierte schockiert.

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Traurige Nachrichten aus Polen: Bei einem Anschlag im polnischen Krakau ist eine österreichische Staatsbürgerin ums Leben gekommen, während ihr Ehemann bei der Attacke verletzt wurde. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bestätigte den Vorfall in einer Stellungnahme auf der Plattform X und zeigte sich zutiefst betroffen über die Geschehnisse.

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Reaktion der österreichischen Außenministerin

"Mit großer Bestürzung habe ich erfahren, dass eine österreichische Staatsbürgerin bei dem furchtbaren Anschlag in Krakau ihr Leben verloren hat. Ihr Ehemann wurde dabei verletzt", schrieb die NEOS-Politikerin auf X. Die Außenministerin drückte den Betroffenen ihre Anteilnahme aus: "Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl".

Unterstützung durch Behörden vor Ort

Österreich steht wegen des Vorfalls bereits in engem Kontakt mit den polnischen Behörden, um den Angehörigen in dieser schwierigen Situation die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Meinl-Reisinger sprach dem Personal des österreichischen Generalkonsulats in Krakau sowie der Botschaft in Warschau ihren Dank für den raschen Einsatz vor Ort aus.

Keine Details zur Identität

Nähere Angaben zur Identität der getöteten Österreicherin machte die Außenministerin in ihrer Stellungnahme nicht.