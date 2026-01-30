Alles zu oe24VIP
Weißer Hai
Drama in Brasilien

Bub (13) stirbt nach Hai-Attacke am Traumstrand

30.01.26, 09:56
Bei einem Hai-Angriff an der Ostküste Brasiliens ist ein 13-Jähriger tödlich verletzt worden.  

Der Angriff ereignete sich Behördenangaben zufolge am Donnerstag (Ortszeit) an einem Strand der Stadt Olinda im bei Touristen beliebten Bundesstaat Pernambuco. Der Bub sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Pernambuco
Die weißen Strände und das türkisblaue Meer an der Küste von Pernambuco ziehen zahlreiche Touristen an. Gleichzeitig gibt es dort immer wieder Zwischenfälle mit Haien. Laut der zuständigen Behörde Cemit gab es in der Region seit 1992 insgesamt 81 Hai-Angriffe auf Menschen, von denen 26 tödlich endeten. In einer Reaktion auf den tödlichen Angriff vom Donnerstag kündigte die Behörde an, ein Programm zur Hai-Überwachung mit Mikrochips wieder aufzunehmen.

