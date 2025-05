Comic-Hammer: Batman vs. Deadpool wird jetzt Realität

Ein Aufeinandertreffen, das lange Zeit als unmöglich galt, wird nun Realität: Zwei der bekanntesten Figuren aus der Welt der Comics begegnen sich zum allerersten Mal in einer gemeinsamen Geschichte.

Batman aus dem DC-Universum und Deadpool von Marvel werden in einem neuen Crossover-Comic aufeinandertreffen. Für Fans beider Comic-Welten ist diese Nachricht ein echter Höhepunkt.

Zusammenarbeit nach über zwei Jahrzehnten

Die beiden Comic-Verlage Marvel und DC galten jahrzehntelang als direkte Konkurrenten. Nun haben sie sich nach mehr als 20 Jahren wieder für ein gemeinsames Projekt zusammengeschlossen. Ende des Jahres erscheint das erste Heft der neuen Reihe „Batman/Deadpool“.

Darin trifft der sarkastische Söldner Wade Wilson alias Deadpool auf den grüblerischen Verbrechensbekämpfer Batman aus Gotham City. (Anmerkung: Gotham City ist eine fiktive Stadt im DC-Universum und dient als Schauplatz vieler Batman-Geschichten.)

Zwei Perspektiven – Zwei Ausgaben

Das besondere an diesem Crossover-Projekt: Es wird aus zwei Ausgaben bestehen, die jeweils von einem der beiden Verlage herausgebracht werden. Die erste Ausgabe erscheint bei Marvel und wird von Grant Morrison, einem bekannten Autor aus Schottland (Anmerkung: Schottland gehört zum Vereinigten Königreich), verfasst. Die zweite Ausgabe stammt von Zeb Wells und wird von DC veröffentlicht.

Diese Doppelstruktur erlaubt es, die Begegnung aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu erzählen – was sowohl Marvel- als auch DC-Fans ansprechen dürfte. Doch damit nicht genug: Schon jetzt ist bekannt, dass für das Jahr 2026 ein weiteres gemeinsames Projekt geplant ist. Welche Figuren darin auftauchen werden, wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Reaktionen der Comic-Welt

Die Reaktionen in den sozialen Medien lassen keinen Zweifel: Die Nachricht von „Batman/Deadpool“ sorgt für große Begeisterung. Anhänger beider Comic-Welten feiern das Projekt. Besonders auffällig ist, wie freundschaftlich sich auch die beiden Verlage derzeit in der Öffentlichkeit präsentieren. So bezeichnete etwa der offizielle Instagram-Kanal von DC Comics den sonst so hart konkurrierenden Verlag Marvel liebevoll als „Bestie“, was umgangssprachlich für „bester Freund“ steht (Anmerkung: Begriff stammt aus dem Englischen, gesprochen „Bestie“).

Wird es auch Filme geben?

Angesichts der neuen Zusammenarbeit wird bereits spekuliert, ob die Partnerschaft auch auf andere Bereiche ausgeweitet wird – insbesondere auf die Filmwelt. Sowohl Marvel als auch DC stehen derzeit vor strukturellen Veränderungen. Das DC-Film-Universum wird unter neuer Leitung gerade grundlegend überarbeitet, unter anderem mit einem neuen Superman-Film. Marvel hat seinerseits angekündigt, das MCU (Marvel Cinematic Universe) in den kommenden Jahren neu auszurichten.

Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass eines Tages auch ein gemeinsamer Film mit Figuren beider Universen Realität werden könnte. Ein solches Projekt hätte auf jeden Fall großes kommerzielles Potenzial und würde wohl weltweit in den Kinos für volle Säle sorgen.