Corona-Gegner attackieren Polizisten

Eine illegale Versammlung von Corona-Gegnern eskalierte.

Deutschland. Am Montagabend eskalierte in Schmalkalden (Thüringen) eine unangemeldete Kundgebung: Gegner der Corona-Maßnahmen attackierten Polizisten. Auf einem Video sind die schockierenden Szenen zu sehen, wie 60 "Querdenker" beim Kaufland Schmalkalden auf vier Polizisten losgehen.

Die Situation eskalierte, als sich der vermeintliche Versammlungsteilnehmer der Identitätsfeststellung entziehen wollte. Ein äußerst aggressiver 44-jähriger Demo-Teilnehmer mischt sich in die Amtshandlung ein und es kommt zum Gerangel. Zuerst greift er einem Polizisten von hinten an die Schulter, bevor er mit geballten Fäusten mehrmals "Komm her!" ruft.

Zwei Polizisten verletzt

Der 44-Jährige schlägt einen Polizisten gegen den Hals und wirft ihn auf den Boden. Der Mann wird erst durch die Unterstützung von weiteren drei Beamten gestoppt. Die Versammlungsteilnehmer umzingelten die Polizisten, drohten ihnen, kreischten hysterisch und griffen sie sogar an. Gegen eine unbekannte Frau wurde Pfefferspray eingesetzt.

Selbst da hört das beschämende Verhalten der Demonstranten noch nicht auf und einer der Teilnehmer greift nach einem Funkgerät und dem Schlüssel eines Polizisten.

Zwei Polizisten wurden bei dem Angriff verletzt und im Krankenhaus behandelt.