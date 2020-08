Corona-Rekord in Kroatien: So viel Neuinfektionen wie nie

Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie gab es in dem Land nicht so viele Neusansteckungen binnen 24 Stunden.

Kroatien hat am Donnerstag erneut einen Rekord bei Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien 255 Infektionen verzeichnet worden, teilte der nationale Krisenstab in Zagreb mit. Das ist der höchste Tageswert, seitdem am 25. Februar der erste Coronavirus-Fall in dem Adrialand registriert wurde.



Am Mittwoch wurden 219 Neuinfektionen vermeldet. Derzeit gibt es in Kroatien insgesamt 1.689 aktive Coronavirus-Fälle.