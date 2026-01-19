Autorin erhebt Anspruch auf Hawaii

Die Schriftstellerin Elke Heidenreich hat auf Instagram eine Annexion des US-Staats Hawaii durch Deutschland vorgeschlagen.

"Liebe Amerikaner. Wir erheben Anspruch auf den Bundesstaat Hawaii", schrieb Heidenreich am Sonntag. Es sei nämlich nicht ganz klar, ob Hawaii schon immer zu den USA gehörte. Der Schlager "Es gibt kein Bier auf Hawaii" und der Klassiker Toast Hawaii seien dagegen "starke Indizien dafür, dass Hawaii und Deutschland schon immer zusammengehörten".

"Zudem sprechen Gründe der nationalen Sicherheit und eine geplante Verbesserung der Getränkeversorgung der Inselgruppe für eine Wiedervereinigung. Wir bitten um besenreine Übergabe", schrieb Heidenreich in dem Posting, das sich über die Ansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die Insel Grönland lustig zu machen schien.

Schriftstellerin Elke Heidenreich © Getty Images

"Pizza Hawaii für die nationale Sicherheit"

Heidenreich erhielt für ihren Vorstoß viele zustimmende Kommentare. "Ich bin zwar kein Fan von Pizza Hawaii, aber für die nationale Sicherheit würde ich mich überwinden", schrieb eine Nutzerin.

Heidenreich äußerte sich, nachdem Trump Strafzölle gegen acht europäische Staaten - darunter Deutschland - angekündigt hatte, die an einer militärischen Übung auf Grönland teilgenommen hatten. Grönland ist ein autonomes Territorium des EU- und NATO-Mitglieds Dänemark.

Trump drängt seit Monaten auf eine Übernahme des Gebiets und will dafür auch militärische Gewalt einsetzen. Die grönländische Regierung hat jedoch klargestellt, dass es keine Eingliederung in die USA wünscht und lieber Teil Dänemarks und der EU bleiben möchte.