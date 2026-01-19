Berliner Kindergarten: Fünfjähriger stirbt nach tragischem Unfall

Ein schrecklicher Unfall erschüttert Berlin: In einem Kindergarten im Bezirk Treptow-Köpenick ist am Montagvormittag ein fünfjähriger Junge ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kam für das Kind jede Hilfe zu spät. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Das Unglück ereignete sich gegen 10:15 Uhr in einer Kindertagesstätte an der Straße Adlergestell im Ortsteil Niederschöneweide. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der fünfjährige Bub von einem schweren Gegenstand getroffen – sehr wahrscheinlich von einer Terrassentür.

Der Junge erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass selbst die umgehend alarmierten Notärzte ihn nicht mehr retten konnten. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Ermittler sprechen von tragischem Unglück

Polizei und Staatsanwaltschaft haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nun soll geklärt werden, ob ein technischer Defekt, ein Bedienfehler oder ein anderer unglücklicher Umstand zu dem tödlichen Unfall geführt hat. Nach Angaben der Ermittler gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Vieles deutet derzeit auf einen tragischen Unfall hin, der sich innerhalb weniger Sekunden ereignet haben könnte.

Kindergarten geschlossen – Betreuung für Betroffene

Der Kindergarten wurde unmittelbar nach dem Vorfall geschlossen, alle Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Für Erzieherinnen, Kinder und Angehörige stehen Kriseninterventionsteams und psychologische Betreuer bereit. Viele haben das Geschehen miterlebt oder erfuhren kurz darauf davon – der Schock sitzt tief.

Viele Fragen noch offen

Noch ist unklar, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte. Details zur betroffenen Tür, mögliche Sicherheitsmängel oder bauliche Probleme sind bislang nicht öffentlich bestätigt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter, auch Gutachten könnten folgen. Für die Familie des Kindes, den Kindergarten und das gesamte Umfeld bleibt vorerst vor allem eines: tiefe Trauer.