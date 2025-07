Dank KI: Vogelscheuchen soll noch besser werden

Die Schweizer Forschungsanstalt Agroscope will Rabenvögel mithilfe von Künstlicher Intelligenz überlisten.

Sie testet derzeit ein System, um Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch Rabenkrähen und Saatkrähen effektiver zu verhindern. Vor allem auf frisch gesäten Mais- und Sonnenblumenfeldern könnten die Vögel große Schäden anrichten, teilte Agroscope am Donnerstag mit.

Das Problem: An akustische Schreckeffekte wie Hupen, Vogelscheuchen oder Ballone, wie sie derzeit eingesetzt werden, gewöhnen sich die Tiere schnell. Selbst Abschüsse zur Regulierung der Bestände hätten sich nicht als wirksam erwiesen, hieß es. Man müsse einen Weg finden, schneller zu sein "als die Fähigkeit der Tiere, sich an Maßnahmen anzupassen", ließ sich Thomas Anken von der von der Versuchsstation Smarte Technologien in der Landwirtschaft bei Agroscope im Communiqué zitieren. "Die Kulturen sind nur für einige Wochen gefährdet, aber die Rabenvögel lernen sehr schnell."

"Bewaffnung": Erkennungskamera und Hupe

Eine Möglichkeit sind laut Agroscope intelligente Vogelscheuchen mit Erkennungskamera und Hupe. Äußerlich haben sie mit ihren analogen Kolleginnen wenig zu tun: Ein der Mitteilung von Agroscope angefügtes Foto zeigt eine Metallkonstruktion mit Solarpanel - ohne Kleider aus Lumpen und Hut. Derzeit werden den Angaben zufolge entsprechende Prototypen auf mehreren Feldern getestet.

Ab 2026 soll dann ein entsprechendes System entwickelt werden. Finanzielle Unterstützung gibt es dafür vom Bundesamt für Landwirtschaft. Im Rahmen des Projektes wollen die Forschenden unter anderem auch die Warnrufe verschiedener Arten von Rabenvögeln in verschiedenen Gebieten untersuchen. Berücksichtigt werden sollen dabei auch regionale Unterschiede, sozusagen die "Dialekte" der Vögel.