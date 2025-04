Darum ist eine weiße Rose auf dem Grab von Franziskus

Am Sonntagfrüh veröffentlichte der Vatikan ein Foto vom Grab des Papstes

Auf dem Grab von Papst Franziskus lag am Sonntagfrüh als erstes eine weiße Rose, wie ein laut Kathpress vom Vatikan verbreitetes Bild zeigt. Bereits am Samstag vor der Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore hatten sowohl eine Gruppe von Kindern als auch eine Gruppe von Obdachlosen, Migranten, Opfern von Menschenhandel, Transsexuellen, Häftlingen und Vertretern der Roma-Gemeinschaft weiße Rosen dabei.

Diese Blume hatte für Franziskus eine besondere Bedeutung, wie er einmal erklärte. Seit seiner Zeit in Argentinien symbolisiere sie seine Verbundenheit mit der heiligen Thérèse von Lisieux (1873-1897), so der damalige Erzbischof von Buenos Aires in einem Interview-Buch. An Thérèse und ihre Fürsprache bei Gott habe er sich immer bei persönlichen Schwierigkeiten gewandt.

Als Zeichen fast immer eine weiße Rose

"Wenn ich ein Problem habe", hatte Jorge Bergoglio einmal erklärt, "bitte ich die Heilige, es nicht zu lösen, sondern es in ihre Hand zu nehmen und mir zu helfen, es zu akzeptieren." Als Zeichen erhalte er dann fast immer eine weiße Rose. So standen sowohl in seiner Wohnung in Buenos Aires wie auch in Santa Marta im Vatikan des Öfteren weiße Rosen in einer Vase. Zuletzt hatte er solche nach seiner Rückkehr aus der Gemelli-Klinik erhalten.

Thérèse von Lisieux zählt zu den populärsten Heiligen der katholischen Kirche. Mit 15 Jahren trat sie in den strengen Karmel in Lisieux ein und suchte nach einer Heiligung des alltäglichen Lebens. Pius XI. sprach Therese 1925 heilig; seit 1927 ist sie Hauptpatronin der Missionen und seit 1944 neben Jeanne d'Arc die zweite Patronin Frankreichs. 1997, zu ihrem 100. Todestag, ernannte Papst Johannes Paul II. sie offiziell zur "Lehrerin der Kirche".