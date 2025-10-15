Alles zu oe24VIP
CO2
© GettyImages / Symbolbild

WMO

Das gabs noch NIE: CO2-Rekordwert in 2024

15.10.25, 12:19
CO2-Rekordanstieg!

Die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre ist nach Angaben von UNO-Experten im vergangenen Jahr um einen Rekordwert angestiegen.

Es handle sich um den höchsten innerhalb eines Jahres registrierten Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957, erklärte die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) am Mittwoch in Genf. Neben dem CO2-Wert habe es auch beim Gehalt an Methan und Lachgas, die ebenfalls als wichtige Treibhausgase gelten, Rekordwerte gegeben. 

Mehr in Kürze ...

