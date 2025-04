Das Pontifikat von Papst Franziskus

Während seines zwölfjährigen Pontifikats, das am 13. März 2013 begonnen hat und am Ostermontag mit seinem Tod zu Ende ging, hat Papst Franziskus 4.422 Tage amtiert.

Hier einige Zahlen zu seinem Pontifikat:

Der zweitälteste Papst aller Zeiten

Jorge Mario Bergoglio, der nach seiner Papst-Wahl den Namen Franziskus annahm, war der 266. Papst der Weltkirche und mit 88 Jahren der älteste amtierende Papst nach Leo XIII, der mit 93 Jahren, 4 Monaten und 18 Tagen starb. Er war der erste Jesuit und der erste Südamerikaner, der in der Kirchengeschichte zum Papst gewählt wurde.

Apostolische Reisen

Während seiner Amtszeit hat der argentinische Papst 47 apostolische Reisen unternommen, er besuchte dabei 66 Länder auf allen Kontinenten, von Nordamerika bis Ozeanien. Seine erste Auslandsreise fand im Juli 2013 statt, einige Monate nach seiner Wahl, als er nach Brasilien reiste, um am Weltjugendtag teilzunehmen. Die letzte Reise erfolgte im Dezember 2024, als er Korsika besuchte und damit der erste Papst in der Geschichte war, der die Insel besichtigte. Der Papst hat auch zahlreiche internationale Organisationen besucht, dreimal die FAO, zweimal die UNO und einmal das Europäische Parlament und den Europarat.

Enzykliken

Vier Enzykliken hat Papst Franziskus während seiner Amtszeit unterzeichnet. Die erste ist "Lumen Fidei" (29. Juni 2013), die er mit seinem Vorgänger Benedikt XVI. geschrieben hatte, gefolgt von "Laudato si" (24. Mai 2015), "Fratelli tutti" (3. Oktober 2020) und "Dilexit nos" (24. Oktober 2024).

Jubiläum

Unter Bergoglios Pontifikat hat es zwei Jubiläen gegeben. Das erste, das der Barmherzigkeit gewidmet wurde, wurde vom Papst im März 2015 ausgerufen und begann am 29. November desselben Jahres. Das zweite hingegen ist das "traditionelle Heilige Jahr", das alle 25 Jahre stattfindet und am 24. Dezember begonnen hat. Das Heilige Jahr wird am 6. Jänner 2026 zu Ende gehen.

Soziale Netzwerke

Die neun offiziellen Accounts des Papstes auf X zählen rund 52,1 Millionen Follower, von denen 18,6 Millionen spanischsprachig sind. Auf Instagram hingegen hat das Profil "Franciscus" 9,7 Millionen Follower.

Bücher

50 Werke hat Jorge Mario Bergoglio als Papst veröffentlicht. Vor seiner Papst-Wahl hatte er 17 Bücher auf Spanisch herausgegeben, darunter Meditationen und geistliche Betrachtungen. Das letzte Buch von Papst Franziskus trägt den Titel "Spera" ("Hoffe") und ist eine Autobiografie, die am 14. Jänner veröffentlicht wurde.