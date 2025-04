Das waren die letzten Minuten von Papst Franziskus

Die „letzten 90 Minuten“ von Papst Franziskus.

Der Pontifex wurde um 6 Uhr morgens vom Wecker geweckt, erkrankte um 7 Uhr und starb um 7.35 Uhr, so berichten es italienische Medien.

Die letzten 90 Minuten

Papst Franziskus starb etwa 90 Minuten nachdem er heute Morgen von seinem Wecker geweckt wurde, wie italienische Medien berichten. Der Pontifex, der heute im Alter von 88 Jahren in der Residenz St. Martha im Vatikan verstarb, ist laut seinen Ärzten friedlich eingeschlafen. Der Vatikan bestätigte am Montagabend die Todesursache: Franziskus starb an einem Schlaganfall.

Dienst an Gott und der Kirche

Die Pressestelle des Heiligen Stuhls gab den Tod des Papstes am Morgen des 22. April 2025 bekannt und schrieb in ihrer Würdigung, er habe sein ganzes Leben dem Dienst an Gott und der Kirche gewidmet.

Am Mittwoch aufgebahrt

Sein Leichnam wird nun drei Tage lang im Petersdom aufgebahrt, anschließend soll er in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt werden. Laut Matteo Bruni, Direktor des vatikanischen Pressebüros, könnte sein Leichnam bereits am Mittwoch aufgebahrt werden.