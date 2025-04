Umfrage-Beben in Deutschland: AfD knackt magische Marke

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist bei den Bundesbürgern so beliebt wie nie zuvor.

Das meldet die "Bild" (Mittwoch) laut Vorabbericht unter Berufung auf den repräsentativen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl in Deutschland, käme die AfD auf 25 Prozent der Stimmen. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche und so viel wie nie. Im Gegenzug verlieren CDU/CSU einen halben Punkt und kommen ebenfalls auf 25 Prozent.

Die SPD verliert einen Punkt auf 15 Prozent. Das BSW legt einen halben Punkt auf fünf Prozent zu. "Union und AfD liegen wieder gleichauf", sagte Insa-Chef Hermann Binkert zur "Bild". "Die Mehrheit der Bürger glaubt, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl die stärkste politische Kraft wird. Die Parteien der künftigen schwarz-roten Koalition haben seit der Bundestagswahl jeden neunten Wähler, fünf Prozentpunkte, verloren."

Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag der "Bild" wurden vom 17. bis zum 22. April 2025 insgesamt 2.010 Bürgerinnen und Bürger befragt.