7-Jähriger bei Baggerarbeiten getötet

Am Samstag ist es im sächsischen Kamenz zu einem tödliche Unfall gekommen.

Deutschland. In Kamenz (Sachsen) ereignete sich am Samstagnachmittag ein tragisches Unglück. Bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Wiesa wurde ein 7-jähriger Junge tödlich verletzt und verstarb noch am Unfallort.

Die genauen Hintergründe sind derzeit unklar. Die Polizei hält sich mit Details zurück, hat jedoch den Verkehrsunfalldienst und die Kripo mit den Ermittlungen beauftragt. Es wird vermutet, dass ein Bagger in das Unglück verwickelt war, wie "Bild" berichtet.

Der 54-jährige Maschinenführer sowie die Mutter des Kindes wurden nach dem Vorfall medizinisch betreut.