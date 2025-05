An DIESEM Tag könnte Merz doch noch Kanzler werden

Im ersten Wahlgang ist er gescheitert. Eine zweite Chance hat Friedrich Merz noch.

Es haben ihm sechs Stimmen zur absoluten Mehrheit und damit zur Wahl des deutschen Kanzlers gefehlt. Doch für Merz wird es einen zweiten Anlauf geben.

Beratungen über zweiten Wahlgang laufen

Merz wird sich einem "FAZ"-Bericht zufolge am Dienstag nicht mehr erneut zur Wahl stellen. Dies bestätigten auch mehrere Abgeordnete.

Wie es aus Fraktionskreisen hieß, werde geprüft, ob ein Wahlgang am Mittwoch möglich sei, dazu müsste es dem Vernehmen nach Einigkeit mit der Opposition über gewisse Fristverkürzungen geben.

AfD will Wahlgang zustimmen - aber Merz nicht wählen

Schon morgen, am Mittwoch, soll der zweite Wahlgang zur deutschen Kanzler-Wahl stattfinden. Die AfD will dem zustimmen. Für Merz als Kanzler will die Partei allerdings nicht stimmen, das sagte AfD-Parteichef Tino Chrupalla.