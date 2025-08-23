Zwillinge auf Friedhofsparkplatz totgefahren

In deutschen Krefeld ist ein Auto auf einem Friedhofsparkplatz in eine Menschenmenge gerast. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Unfall aus. Der Fahrer eines silbernen VW, vermutlich ein älterer Mann, hat wohl die Kontrolle über sein Auto verloren und raste gegen 10 Uhr in eine Menschenmenge auf dem Parkplatz des Friedhofs Gellep-Stratum im Heidbergsweg.

Bei dem Unfall wurde ein Zwillingspaar unter dem Auto eingeklemmt. Die 72-jährigen Geschwister starben noch am Unfallort.

Weitere Infos folgen