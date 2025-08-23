Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Rettung Blaulicht
© Getty (Symbolbild)

Unfall-Drama

Zwillinge auf Friedhofsparkplatz totgefahren

23.08.25, 13:09
Teilen

In deutschen Krefeld ist ein Auto auf einem Friedhofsparkplatz in eine Menschenmenge gerast.  Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Unfall aus. Der Fahrer eines silbernen VW, vermutlich ein älterer Mann,  hat wohl die Kontrolle über sein Auto verloren und raste gegen 10 Uhr in eine Menschenmenge auf dem Parkplatz des Friedhofs Gellep-Stratum im Heidbergsweg.  

Bei dem Unfall wurde ein Zwillingspaar unter dem Auto eingeklemmt. Die 72-jährigen Geschwister starben noch am Unfallort. 

Weitere Infos folgen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden