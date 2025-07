Bayern: Vier Mitarbeiter in Firma niedergestochen

In Mellrichstadt läuft gerade ein großer Polizeieinsatz.

Ein Mann in Deutschland hat vier Mitarbeiter in einer Firma in Unterfranken angegriffen und schwer verletzt. Wie die BILD berichet, soll eine Person seinen Verletzungen erlegen sein. Die Polizei sprach von einem "spitzen Gegenstand" als Tatwaffe. Der Mann sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der genaue Zustand der Opfer sei noch unklar. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, betonte er.

Der Angriff bei dem regionalen Netzbetreiber Überlandwerk Rhön in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) war der Polizei am Morgen gemeldet worden. Es rückten zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte aus. "Die Versorgung der Verletzten hat oberste Priorität genauso wie die Klärung der genauen Umstände der Tat", sagte der Polizeisprecher.

Noch sei unklar, um wen es sich bei dem Verdächtigen handle, sagte er weiter. Offen sei auch, in welchem Zusammenhang dieser mit der Firma stehe und was sein Motiv für den Angriff gewesen sein könnte.