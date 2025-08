Das war Laura Dahlmeiers letztes Zelt

Es ist ein bewegendes Posting: Zu sehen, Laura Dahlmeiers letztes Zelt auf der Tour, bei der sie auf tragische Weise den Tod fand.

Nach dem tödlichen Unglück am Laila Peak nimmt Alpinist Thomas Huber Abschied von Laura Dahlmeier. In einem bewegenden Posting erinnert er an ihre Leidenschaft und ihr Vermächtnis.

Bewegende Worte

Nach dem Tod von Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (31) hat sich der bayerische Extrembergsteiger Thomas Huber in den sozialen Medien geäußert – mit Worten, die unter die Haut gehen.

In einem emotionalen Instagram-Posting teilte der Alpinist ein Foto von Dahlmeiers letztem Zelt am Layla Peak in Pakistan.

„Ahhh Laura, dein Zelt bleibt jetzt leer, aber deine Energie strahlt in diesen Bergen bis hin zur Ewigkeit“, schreibt Huber. „All der Schmerz über das Erlebte ist kaum in Worte zu fassen.“

Bergung war nicht möglich

Huber hatte sich sofort mit seinem Team auf den Weg gemacht, als die Nachricht vom Unglück ins Basislager kam. Doch aufgrund des Wetters und des schwierigen Geländes scheiterten alle Versuche, Dahlmeier zu bergen.

„Nach mehrmaligen Überflügen am Layla Peak wussten wir, dass Laura zu ihrem letzten Gipfel aufgestiegen war“, schreibt Huber. Marina Krauss, die mit Dahlmeier unterwegs war, überlebte das Unglück und konnte am Abend eigenständig absteigen.

„Sie lebte ihren Traum bis zuletzt“

Trotz aller Trauer betont Huber die Leidenschaft, mit der Dahlmeier bis zuletzt lebte: „Laura lebte ihren Traum bis zuletzt, zu jeder Sekunde. Sie war und ist immer noch ein Vorbild dafür, dass das Leben ein unfassbares Geschenk ist – erfüllt mit Liebe, Leidenschaft und Feuer.“