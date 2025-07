Dahlmeier-Drama: ZDF-Film rührt zu Tränen

Nach Bekanntwerden ihres Todes änderte das ZDF sein Programm und zeigte einen bewegenden 15-minütigen Beitrag.

Die ehemalige deutsche Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist im Alter von 31 Jahren bei einer Bergexpedition am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen. Am Montag traf sie ein Steinschlag auf rund 5.700 Metern Höhe tödlich. Die Rettungskräfte konnten den Leichnam wegen schwieriger Bedingungen nicht bergen. "Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen", teilte das Management mit. Dahlmeier war nach ihrer erfolgreichen Sportkarriere als ZDF-Expertin tätig und widmete sich mit großer Leidenschaft dem Bergsteigen.

Auf ihrem Karabiner stand "Gipfelglück"

Nach Bekanntwerden ihres Todes änderte das ZDF sein Programm und zeigte einen bewegenden 15-minütigen Beitrag mit Archivaufnahmen und einem Selfie-Video, in dem sie ihren Karabiner mit der Aufschrift "Gipfelglück" zeigt. In dem Beitrag spricht Dahlmeier über die Faszination der Berge und das Risiko des Alpinismus.

Dahlmeier erklärt: "Ich bin mir dessen bewusst, dass es alpine Gefahren gibt und auch ein Risiko birgt, da unterwegs zu sein. Es erfordert, gut zu klettern und gut zu prüfen, was ich anfasse."

Nach dem Karriereende 2019 ließ sie sich zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin ausbilden und bestieg regelmäßig anspruchsvolle Berge weltweit.

Ihre letzten Worte im Beitrag: "Ich habe das Gefühl, dass ich die wahre Intensität vom Leben nur dann spüre, wenn ich gefordert bin. Wenn es zu entspannt ist und ich nicht gefordert bin, komme ich gar nicht so richtig bei mir an. Wenn ich wieder unten bin, kommt der Gedanke, was als Nächstes kommt. Ich finde das spannend."

Laura Dahlmeier lebte für die Berge – und fand dort schließlich auf tragische Weise ihren Tod.