Deutscher Kanzler Merz empfängt griechischen Premier Mitsotakis

Sondierungen von Union und SPD laut Merz erfolgreich abgeschlossen Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD haben in ihren Sondierungen eine Einigung erzielt und die Gespräche am Samstag abgeschlossen. In einer ganzen Reihe von Sachfragen sei Einigkeit erzielt worden, sagte CDU-Chef Friedrich Merz in der deutschen Hauptstadt Berlin.