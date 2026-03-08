Deutschland-Wahl: Grüne schlagen CDU in DIESEM Bundesland

In Deutschland stand an diesem Sonntag die Landtagswahl in Baden-Württemberg an.

Während die Grünen mit dem Ex-Minister Cem Özdemir in Baden-Württemberg mit 32 Prozent als erste über die Ziellinie gingen und wohl erneut den Ministerpräsidenten stellen, musste die CDU einen Rückschlag verdauen.

Wahlsieger Cem Özdemir:

21.12.2022, Berlin: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, spricht bei einem Pressestatement nach einer Sitzung vom Bundeskabinett. Das Bundeskabinett hat sich mit einem Eckpunktepapier zur Ernährungsstrategie des Ministers befasst. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Christophe Gateau/dpa

Spitzenkandidat Manuel Hagel und seine CDU verspielten einen klaren Vorsprung - zeitweise bis zu 14 Prozentpunkte – auf den letzten Metern und kamen mit 29 Prozent hinter den Grünen ins Ziel.

Baden-Württemberg überraschend gewonnen

Die regierenden Grünen haben Prognosen zufolge die Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg überraschend gewonnen. Mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir erreichten sie 31,5 bis 32 Prozent der Stimmen. Die im Vorfeld favorisierte CDU kam demnach nur auf 29 bis 30,5 Prozent der Stimmen, geht aus den Prognosen der Sender ARD und ZDF hervor. Der langjährige Grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte nach drei Amtszeiten nicht mehr kandidiert.

Eine Fortsetzung der Koalition von Grünen und CDU war erwartet worden. Offen war bis zuletzt nur, welche der beiden Parteien am stärksten abschneidet und damit den Ministerpräsidenten stellen wird. Noch vor wenigen Wochen hatte die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz einen deutlichen Vorsprung, doch konnten die Grünen mit ihrem beliebten Spitzenkandidaten Özdemir am Ende aufholen.

CDU gibt sich noch nicht geschlagen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gab die Wahl für seine Partei aber noch nicht verloren. Der Abend bleibe spannend, sagte er in der ARD. Man warte auf die erste Hochrechnung. "Natürlich hoffen wir noch", sagte Linnemann. Nach ersten Prognosen liegen die Grünen leicht vor der CDU.

Die AfD dürfte drittstärkste Kraft im Stuttgarter Landtag werden. Sie kann mit rund 18 Prozent rechnen. Die SPD dürfte auf 5,5 Prozent kommen. FDP und Linke liegen mit etwa 4,5 Prozent jeweils unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Rund 7,7 Millionen Menschen waren im äußersten Südwesten Deutschlands wahlberechtigt - so viele wie noch nie. Denn erstmals durften auch Jugendliche ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilnehmen. Der mittlerweile 77-jährige Ministerpräsident Kretschmann war nicht mehr angetreten. Er ist seit 2011 im Amt - als erster und bisher einziger grüner Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Davor hatte über Jahrzehnte die CDU den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg gestellt.

vos