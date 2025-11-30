Alles zu oe24VIP
Weihnachtsmarkt an der Spree
© Weihnachtsmarkt an der Spree

Mega-Wirbel

DIESER Christkindlmarkt verlangt 47,90 Euro Eintritt

30.11.25, 20:56
Teilen

Der Weihnachtsmarkt an der Spree in Berlin sorgt für Diskussionen. 

Anders als traditionelle Weihnachtsmärkte setzt der Christkindlmarkt in der deutschen Hauptstadt auf ein All-Inclusive-Konzept — Essen, Getränke und winterliche Aktivitäten sind im Eintritt enthalten.

All Inclusive 

Je nach Wochentag und Uhrzeit kostet der Eintritt zwischen 29,90 € und 47,90 € — am Wochenende und bei frühem Einlass ist der Preis am höchsten. Für Gruppen oder im VIP-Bereich steigen die Kosten noch weiter. Tickets kann man ausschließlich online kaufen; eine Abendkasse gibt es nicht.

Weihnachtsmarkt an der Spree
© Weihnachtsmarkt an der Spree

Das Konzept polarisiert: Für manche Besucher lohnt sich der All-Inclusive-Ansatz — sie schätzen, dass man mit einem festen Betrag flexibel Essen, Getränke und winterliche Stimmung genießen kann. Andere kritisieren den Eintritt als zu hoch — sie sind skeptisch, ob die enthaltenen Leistungen (Glühwein, Streetfood, Snacks) wirklich den Preis rechtfertigen.

Hinzu kommt die eingeschränkte Zugänglichkeit: Ohne Online-Ticket gibt es keinen Einlass; das Konzept wirkt damit exklusiver — und weniger spontan als klassische Weihnachtsmärkte.

