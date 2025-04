Drei junge Männer sterben beim Grillen

Verwandte fanden die jungen Männer in einer Gartenlaube.

Drei Männer sind in Wuppertal im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen beim Grillen in einer Gartenlaube ums Leben gekommen.

Verwandte stießen am Sonntagabend auf die drei leblosen Männer im Alter von 18, 25 und 26 Jahren, wie ein Polizeisprecher in Wuppertal am Montag sagte.

In der Laube einer Kleingartenanlage habe sich auch ein Grill befunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung starben. Die Ermittlungen dauerten an.