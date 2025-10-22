Alles zu oe24VIP
Drohnenverbot bei Flughafen
© Getty Images

Sperre

Drohne legt nächsten Flughafen lahm: Mega-Verspätung für Fluggäste

22.10.25, 17:46
Teilen

Wegen einer verdächtigen Drohne ist der nächste Flughafen in der Nacht auf Mittwoch kurzzeitig für den Flugbetrieb gesperrt worden 

Die Bundespolizei habe die Drohne gegen 0.30 Uhr gesichtet, sagte der Sprecher des Flughafens, Hans-Holm Bühl, auf Anfrage. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Aus Sicherheitsgründen wurde laut Bühl der Flugbetrieb für etwas mehr als eine Stunde eingestellt. Davon betroffen gewesen sei eine im Anflug befindliche Maschine aus dem türkischen Antalya. Diese sei zunächst nach Köln umgeleitet worden und später nach Erfurt geflogen. Die Passagiere seien daher mit rund dreistündiger Verspätung in der Thüringer Landeshauptstadt gelandet.

Zudem verzögerte sich in Erfurt der Start einer anderen Maschine nach Antalya um rund 20 Minuten. Laut Bühl bestand für Passagiere zu keiner Zeit eine Gefahr. Auch hätten die Meldeketten funktioniert. Bundes- und Landespolizei nahmen die Suche nach dem Drohnenpiloten auf und ermitteln in dem Fall.

Zunahme der Drohnensichtungen

Die Zahl der Störungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Erst Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört.

