Erwischt! Seitensprung endet im Krankenhaus

Hotel-Affäre geplatzt: Als die Ehefrau klopfte, stürzt der Mann (66) aus dem Hotelfenster.

Deutschland. Ein Seitensprung endete für einen 66-jährigen Mann aus Baden-Württemberg im Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am Karfreitag in einem Hotel in Ravensburg. Der Mann hatte sich in einem Zimmer im vierten Stock eines Hotels mit seiner Geliebten getroffen, als plötzlich seine Ehefrau an die Zimmertür klopfte – offenbar hatte sie den heimlichen Treff herausgefunden und wollte ihren Mann zur Rede stellen, wie "Bild" berichtet.

Aus Angst, ertappt zu werden, geriet der Mann in Panik und versuchte, sich auf ungewöhnliche Weise aus dem Hotelzimmer zu retten: Er knotete Bettlaken zusammen, öffnete das Fenster und wollte sich daran filmreif abseilen. Der waghalsige Fluchtversuch scheiterte jedoch – der Mann rutschte ab und stürzte rund zehn Meter tief auf das Vordach im Hinterhof des Hotels.

Die alarmierte Feuerwehr rettete den Verletzten mithilfe einer Drehleiter und übergab ihn dem Rettungsdienst. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei erlitt der Mann Verletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Das betroffene Hotel äußerte sich gegenüber "Bild" nicht zu dem Vorfall.