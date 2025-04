"Das Letzte auf zwei Beinen" - Jetzt äußert sich Samira Yavuz zu Serkans Affäre Eva

Eva Benetatou wollte ihr Gewissen erleichtern und beichtete die Nacht mit Serkan. Damals war Samira hochschwanger. Sie teilt jetzt gegen die Affäre ihres Mannes aus.

Eva Benetatou hat lange mit sich gehadert, doch nun geht sie in die Offensive: Die 33-jährige Influencerin und ehemalige "Bachelor"-Kandidatin hat via Instagram einen Seitensprung mit Serkan Yavuz, 32, öffentlich zugegeben. Yavuz, der derzeit noch mit Samira Yavuz, 31, verheiratet ist, soll die Mutter des dreijährigen George betrogen haben. Die Reaktion von Samira Yavuz ließ nicht lange auf sich warten.

Geständnis

Am 17. April meldete sich Eva Benetatou mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort. Damit räumt sie endgültig mit den bereits seit Monaten kursierenden Gerüchten auf, dass sie die "andere Frau" in der Ehe von Serkan und Samira Yavuz sei. In ihrem Post beschreibt sie einen einmaligen Vorfall, der im vergangenen Jahr stattgefunden haben soll: „Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir“, so Benetatou.

Geburtstag mit Folgen

Der Vorfall, so die Influencerin, ereignete sich an ihrem eigenen Geburtstag. An diesem Tag, der für sie eigentlich von Freude und Feierlichkeiten hätte geprägt sein sollen, fühlte sie sich jedoch überfordert und emotional gebrochen. "Besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", erklärt Benetatou. Sie beschreibt, wie sie sich an jenem Abend von ihrem damaligen Partner Chris Broy, 35, verletzt fühlte, da dieser ihr nicht einmal zu ihrem Geburtstag gratuliert habe. Auch Serkan Yavuz sei zu dieser Zeit emotional angeschlagen gewesen, was schließlich zu dem „schwachen Moment“ führte, den sie heute zutiefst bereue.

Samira will mit Eva nichts mehr zu tun haben. © Instagram

In ihrem Statement drückt Eva Benetatou ihre Reue aus und entschuldigt sich direkt bei Samira Yavuz: „Es tut mir unendlich leid, dass du durch mein Verhalten verletzt wurdest. Du verdienst Respekt, Ehrlichkeit und Klarheit“, schreibt sie. Sie betont jedoch, dass sie nicht der Grund für das Ende der Beziehung zwischen Serkan und Samira sei.

Samira teilt gegen Eva aus

Samira Yavuz reagiert wenig später ebenfalls auf Instagram. In einer Story kritisiert sie Eva Benetatou für das Timing und die Form der Entschuldigung: „Deine angebliche 'Reue' jetzt auf Clickbait aufzubauen ist bestimmt nicht das Verhalten, das deinem Sohn die richtigen Werte vermittelt“, so Samira. Dann bezeichnet sie Eva gar als "das letzte auf zwei Beinen." Darüber hinaus äußert sie ihren Unmut über die Entschuldigung, die für sie wie eine Ausrede klingt: „Das ist übrigens das erste Mal, dass ich von einer Entschuldigung höre.“ Samira schließt ab, indem sie klarstellt, dass sie das Thema für sich nun abschließen werde: „Ich weiß, wer ich bin, und ich werde ein noch gesünderer Mensch, um die richtigen Menschen anzuziehen.“

Mit dieser öffentlichen Auseinandersetzung haben sowohl Eva als auch Samira Yavuz ihre Sichtweisen dargelegt. Wie es für die beiden Frauen weitergeht, bleibt abzuwarten.