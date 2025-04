Serkan Yavuz: Hat er Samira mit IHR betrogen?

Die beiden Reality-Stars gaben im Februar ihre Trennung bekannt. Seither befinden sie sich in einer Achterbahn der Gefühle.

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) macht derzeit eine schwierige Zeit durch. Im Februar 2025 gab sie überraschend die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) bekannt. Wenig später erhob sie in einem öffentlichen Statement den Vorwurf, Serkan sei ihr untreu gewesen. Sie kenne die betreffende Person, nenne jedoch keinen Namen.

Serkan gab noch Ehe-Tipps

Seitdem wird im Netz eifrig spekuliert, wer die angebliche Affäre gewesen sein könnte. Besonders häufig fällt in diesem Zusammenhang der Name von Evanthia Benetatou (33). In sozialen Netzwerken wie TikTok äußern Nutzerinnen und Nutzer den Verdacht, Serkan habe mit der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin angebandelt. Ein Nutzer verweist auf Szenen aus der ersten Staffel der Realityshow "The 50", in denen Serkan und Benetatou ein auffällig enges Verhältnis und Körperkontakt gezeigt hätten. Zudem folge Samira ihrer vermeintlichen Rivalin auf Instagram nicht mehr – ein Detail, das in den Spekulationen als weiterer Hinweis gewertet wird.





Immer mehr Vorwürfe

Auffällig sei auch ein Beitrag Benetatous, in dem sie andeutet, jemandem „ins Gesicht gelacht“ zu haben. Kurz darauf beendete Samira offenbar die digitale Verbindung zu ihr. Bislang hat sich Benetatou nicht zu den Gerüchten geäußert. Einige Nutzer werten dieses Schweigen als verdächtig. „Wenn sie es nicht war, hätte sie den Vorwurf doch längst zurückgewiesen“, heißt es in einem der Kommentare.

2023 kennengelernt

Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou lernten sich 2023 während der Dreharbeiten zur Sendung "Kampf der Realitystars" kennen. Beide schafften es bis ins Finale. Im Anschluss an die Show kam es offenbar zu weiteren privaten Treffen. So berichtete Serkan im Juni 2023 in seiner Instagram-Story von einem gemeinsamen Playdate mit den Kindern: „Eva hat sich die Zeit genommen. Wir hatten einen ganz tollen Vormittag.“ Benetatou äußerte sich ebenfalls positiv: „Serkan ist ein ganz toller Papa.“