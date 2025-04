Übler Betrug: Sie war hochschwanger, als er ihr fremdging!

Serkan (32) und Samira (31) lernten sich bei einer Reality-TV-Show kennen und wurden zum Traumpaar. Dann gründeten sie eine Familie - bis die plötzliche Schocktrennung kam. Und jetzt kommen die erschreckenden Details ans Licht.

Die Details sind brutal und verletzend für Samira. Vor einigen Wochen gab das Paar seine Trennung bekannt - und durch Social Media erfährt die junge Mutter nun vom Betrug ihres Ex-Partners.

Diesen beichtet nicht er ihr, sondern DIE Frau, mit der er fremdgegangen sein soll - ganz offen auf Instagram vor tausenden von Followern. Dazu postete sie: „Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir.“ Es geschah „letztes Jahr, in einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag“. Auch sie - Eva Benetatou (33) - lernte Serkan in einer Reality-Show kennen. Serkan soll mit ihr geschlafen haben.

Eva hat am 6. April Geburtstag. Und relativ schnell wird klar: Als sie sich mit Serkan vergnügte, war dessen Ehefrau Samira von ihm hochschwanger! Ihre gemeinsame Tochter kam am 7. Mai zur Welt.

Serkan Yavuz und Samira Klampfl lernten sich 2021 in der dritten Staffel von „Bachelor in Paradise“ kennen. Es funkte, schon in Folge 2 hatten sie Sex - er genoss sein "Playboy"-Image. Aus der Blitzehe folgten dann zwei Kinder. Das Paar nahm weiter an Realty-TV-Sendungen teil.

Im Februar 2025 lässt Samira dann die Trennungsbombe platzen. Und macht mit dem Ehe-Aus öffentlich, dass ihr Ehemann sie betrogen haben soll: „Ich wollte nie die Frau sein, die irgendwann mal betrogen wird. Das war für mich so eine richtige Klatsche“,erzählte sie in ihrem Podcast.