„Extreme Gefahr“: Alle Smartphone-Nutzer erhielten Alarm-Nachricht

Amtliche Warnung in München! Über das Warnsystem Cell Broadcast wurden am zahlreiche Menschen auf ihren Smartphones vor „extremer Gefahr“ gewarnt. Betroffen ist das Oktoberfestgelände, das komplett gesperrt wurde.

Die Meldung wurde als Push-Nachricht direkt auf Handys in München verschickt.

„Extreme Gefahr“

In der kurzen amtlichen Mitteilung heißt es, dass „extreme Gefahr“ bestehe und das Oktoberfestgelände gesperrt sei.

Warnung vom Bund

Weitere Details oder Hintergründe zu der Sperrung enthält die Warnung bislang nicht. Cell Broadcast ist ein System, das der Bund seit 2023 einsetzt, um die Bevölkerung im Falle von Katastrophen, Gefahrenlagen oder Anschlägen schnell und flächendeckend zu erreichen.