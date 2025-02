Farhad N. (24): Das ist der Amokfahrer von München

Farhad N. (24) raste am Donnerstag gegen 10:30 Uhr in München in eine Demo der Gewerkschaft ver.di.

Der Afghane sei laut Informationen der Bild im Jänner 2001 in Kabul geboren. Die Deutsche Presse-Agentur gab an, dass er 2016 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland kam. Dort wurde er von einer Jugendhilfe-Einrichtung aufgenommen.

Netanyahu-Partei bleibt auf Distanz zur FPÖ

Zuvor war Farhad in Italien. In Deutschland reichte er nach wenigen Wochen seinen Asylantrag ein. Im September 2017 wurde dieser abgelehnt. Der damals Jugendliche klagte erfolglos gegen die Entscheidung. Seit dem Herbst 2020 war er ausreisepflichtig. Erhielt eine Duldung Ausreisepflichtige können unter bestimmten Voraussetzungen eine befristete Duldung erhalten. Asylsuchende erhalten eine Duldung, wenn jemand keine Ausweisdokumente hat, krank ist oder ein minderjähriges Kind bei sich hat, das eine Aufenthaltserlaubnis besitzt. Farhad lebte aktuell im Münchener Stadtteil Laim. Laut der Polizei fiel er schon mit Betäubungsmittel-Delikten und Ladendiebstahl auf.