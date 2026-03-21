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In Erlangen

Fußballtor stürzt um und tötet 7-Jährigen

21.03.26, 20:53
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In Erlangen (Bayern) ereignete sich vor einem Fußballspiel eine schreckliche Tragödie.

Deutschland. In der mittelfränkischen Stadt Erlangen im süddeutschen Bundesland Bayern ist am Samstag ein siebenjähriger Bub gestorben, nachdem ein umstürzendes Fußballtor auf einem Sportplatz ihn lebensgefährlich verletzt hatte. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge noch vor dem Spielbeginn auf einem Sportplatz im Erlanger Gemeindeteil Bruck. Das Kind kam am Nachmittag noch in ein Krankenhaus, wo es später seinen schweren Verletzungen erlag.

Den Angaben zufolge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die genaue Unfallursache. Ein Gutachter soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ebenfalls an der Klärung arbeiten.

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