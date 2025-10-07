Gelbe Gaswolke zieht über deutsche Stadt

Im unterfränkischen Mainaschaff (Bayern) ist es in einem Industrie-Betrieb zu einem Unfall gekommen bei dem eine gelbliche Gaswolke freigesetzt wurde. Die freigesetzten Gase sind möglicherweise giftig.

Deutschland. In einem Industrie-Betrieb in Mainaschaff bei Aschaffenburg (Bayern) ist es am Dienstag zu einem Chemieunfall gekommen. Dabei entstand eine gelbliche Gaswolke. Derzeit zieht die Wolke auch über das direkt angrenzende Stadtgebiet von Aschaffenburg, wie die Stadt laut "Bild" mitteilte. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz sind die freigesetzten Gase möglicherweise giftig.

Die Behörden warnten die Bevölkerung per KatWarn-App vor "extremer Gefahr". "Bitte meiden Sie das Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen, schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Informieren Sie Ihre Nachbarn und unterstützen Sie Kinder sowie hilfsbedürftige Personen – ohne sich selbst zu gefährden", schreibt die Stadt Aschaffenburg via Instagram.

Der Unfall ereignete sich offenbar in einem Galvanik-Betrieb. Laut "Main-Echo" fiel dort ein Metallteil in ein Säurebad, was eine chemische Reaktion auslöste. Dabei wurde eine Person verletzt – über den genauen Zustand ist noch nichts bekannt.

Rund 150 Feuerwehrleute sind mit Spezialausrüstung im Einsatz, um das Metallteil zu bergen und die Reaktion zu stoppen. Dafür wird versucht, die Säure in ein anderes Becken umzupumpen.