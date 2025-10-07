Vor eigenem Haus: Sozialdemokratische Bürgermeisterin niedergestochen

Aktuell gibt es einen Großeinsatz der Polizei im deutschen NRW - am Haus der SPD-Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer.

Stalzer wurde erst kürzlich zur Bürgermeisterin gewählt. Sie schwebt nach einer Messerattacke in Lebensgefahr. Ihr Zustand sei kritisch, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Die Politikerin soll am Dienstag schwer verletzt in ihrer Wohnung in Herdecke-Herrentisch gefunden worden sein. Ihr Sohn entdeckte sie laut Medienberichten mit mehreren Stichverletzungen in Bauch und Rücken.

Laut ersten Angaben soll sie auf der Straße von mehreren Männern angegriffen worden sein.

Die 57-jährige Iris Stalzer:

Polizei fahndet nach den Tätern

Nach Recherchen der Reporter wurde Großalarm ausgelöst. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und sicherte Spuren am Tatort. Eine Mordkommission soll die Ermittlungen übernehmen.

Ob ein politischer Hintergrund vorliegt, ist derzeit völlig unklar.

Erst vor wenigen Tagen gewählt

Iris Stalzer war am 28. September bei der Stichwahl zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden. Sie trat für die SPD an und sollte in den kommenden Wochen ihr Amt antreten.