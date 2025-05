Google Maps spielt verrückt: Plötzlich sind alle Autobahnen dicht

Verkehrs-Panik bei Google Maps lässt Autofahrer völlig verwirrt zurück.

Deutschland. Am Feiertag (Christi Himmelfahrt) kam es bei Google Maps zu massiven Irritationen: Die Karten-App zeigte in weiten Teilen West- und Südwestdeutschlands – darunter Nordrhein-Westfalen, das Rhein-Main-Gebiet sowie Teile Belgiens und der Niederlande – plötzlich zahlreiche Vollsperrungen auf Autobahnen an, wie "Bild" berichtet. Betroffen waren wichtige Strecken wie die A1, A3, A4, A40 und viele weitere. Auch rund um Städte wie Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Essen oder Aschaffenburg häuften sich die Sperrsymbole.

Falsche Sperrungen auf der "Google Maps"-Karte auch in der mobilen Version © Google Maps ×

Verkehrsfunk: Keine flächendeckenden Sperrungen

Das Kuriose: Im realen Verkehrsgeschehen herrschte keine außergewöhnliche Lage. Der Verkehrsfunk meldete keine flächendeckenden Sperrungen, und auch alternative Navi-Dienste wie "Apple Maps" oder "Waze" zeigten keine entsprechenden Hinweise. Nutzer reagierten in sozialen Medien verwundert und beunruhigt über die vermeintlichen Totalsperren.

Die Ursache für die fehlerhafte Anzeige ist bislang ungeklärt. Google hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Ob es sich um einen technischen Fehler, eine Störung in der Datenbasis oder gar um einen Hackerangriff handelt, ist derzeit offen.