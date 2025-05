Politiker lädt zum "unvergesslichen FKK-Swinger-Urlaub"

Ein Politiker im Mannheimer-Gemeinderat schockiert mit einer Anzeige: Darin lädt er zu einer "Bildungsreise" ein - mit dabei: ein Nacktfoto. Beim genaueren Durchlesen fällt dann auf, dass der Kommunalpolitiker eine spezielle Reise plant.

Ein Lokalpolitiker - Julien Ferrat ist im Gemeinderat in Mannheim vertreten und hat im örtlichen Gemeindeblatt kuriose Informationen hinterlassen. Er lädt nämlich zu einer Bildungsreise ein - ins Swinger-Resort Cap d'Agde an der französischen Mittelmeerküste. Ja, richtig gelesen, ein Swinger-Resort. Was das wohl heißen dürfte?

Politiker zeigt sich nackig!

Der Mann zeigt sich unter anderem in einem Bild nackt an einem Strand, mit dem vorgehaltenen Schild „Die Mannheimer im Gemeinderat“. Zudem wirbt er für einen „unvergesslichen FKK-Swinger-Urlaub.“

Das Ganze wirkt etwas skurril. Die Reise müsse sich jeder selbst zahlen, wenn es viele Anmeldungen geben sollte, dann würde er auch einen Reisebus für die besonders bildungsinteressierten Besucher organisieren.

Bereits mehr als 30 Interessenten

Doch tatsächlich haben sich laut Ferrat nach seinem Aufruf mehr als 30 Interessenten gemeldet. „Dadurch, dass die Berichterstattung bundesweit war, waren da jetzt nicht nur Mannheimer darunter“, erklärte der 33-Jährige am Montag.

Es meldeten sich hauptsächlich Männer bei dem Politiker. Mittlerweile hat er eine Hütte in der FKK-Anlage für 10 Personen gebucht. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 31. Mai. Kritik von den anderen Parteien ließ nicht lange auf sich warten. „Hirnverbrannt“ nannte die CDU den Aufruf zuletzt.

"Outdoor-Sex"

Besonders schräg: Vor dem Trip nach Frankreich soll es laut Ferrat dann auch noch das in der Anzeige bereits angekündigte „Trainingslager mit Outdoor-Sex am FKK-Strand“ in Mannheim geben.