Mann erschießt seine Kinder und seine Frau

In Oldenburg (Niedersachsen) erschoss ein Mann drei Menschen und richtete sich danach selbst. Laut dpa handelte es sich bei den Opfern um seine Kinder und seine Frau.

Deutschland. Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin im niedersächsischen Oldenburg erschossen haben. Anschließend soll er sich selbst getötet haben, teilte die Polizei mit. Zur Identität der Opfer machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.

Laut Polizei ereignete sich die Tat am späten Vormittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg. Die Ermittler fanden dort vier Tote und die mutmaßliche Tatwaffe. Um welche Waffe es sich handelt, sagte der Polizeisprecher nicht.

Zeugen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert. Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Momentan seien auch die Schulen der Kinder noch nicht über die Tat informiert worden, sagte ein Sprecher.