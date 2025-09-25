Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Merz
© Getty

Ansage

Merz will Russenjets jetzt stoppen: "Wir werden es nicht zulassen"

25.09.25, 16:38
Teilen

Deutscher Bundeskanzler zeigt sich entschlossen gegenüber russischen Luftraumverletzungen

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat die Ankündigung der NATO bekräftigt, entschlossen gegen weitere russische Luftraumverletzungen über ihrem Gebiet vorzugehen.

"Wir werden es nicht zulassen, dass diese Übergriffe weiter stattfinden", sagte er nach einem Treffen mit den ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar (Thüringen).

"Und wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, wirksame Abschreckung auch gegen diese Luftraumverletzungen, gegen diese Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden", so Merz. Ob er damit auch den Abschuss russischer Kampfjets meint, sagte er nicht. US-Präsident Donald Trump hatte einen solchen Schritt Anfang der Woche befürwortet.

Lesen Sie auch

Zuletzt war es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und NATO-Staaten gekommen. Die NATO warnte Russland daraufhin unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Das Verteidigungsbündnis würde im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, hieß es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 NATO-Staaten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden