Supermarkt kassa
Ermittlungen

Nach Streit: Jugendlicher an Supermarktkassa erstochen

21.10.25, 06:40
33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt im Kreis Lippe im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Jugendlicher am Montag tödlich verletzt worden.

33-jähriger Tatverdächtiger  

Ein 33-jähriger Tatverdächtiger wurde nach der Tat in Lemgo festgenommen. Es werde wegen Mordes ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld mit.

Mit einem spitzen Gegenstand angegriffen 

Die beiden Männer waren den Angaben zufolge zunächst auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in einen Streit geraten. An der Kasse im Markt hätten sie am Montagabend dann erneut gestritten. Dabei habe der 33-Jährige den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Der Attackierte sei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Zum Alter des Jugendlichen gab es zunächst keine Angaben.

Mordkommission "Kasse" 

Die Hintergründe der Auseinandersetzung im Nordosten von Nordrhein-Westfalen waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Detmold sowie die Mordkommission "Kasse" des Polizeipräsidiums Bielefeld ermitteln.

