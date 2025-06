Ein in Turbulenzen geratenes Passagierflugzeug ist am Mittwochabend am bayrischen Flughafen Memmingen notgelandet.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sieben Menschen verletzt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine Frau habe eine Kopfplatzwunde. In Lebensgefahr schwebe niemand. Mit dem Flugzeug seien etwa 170 Passagiere unterwegs gewesen. Dem Sprecher zufolge handelt es sich um einen Ryanair-Flieger, der von Berlin nach Mailand unterwegs war.