Politiker lädt zum "unvergesslichen FKK-Swinger-Urlaub"

Ein Politiker im Gemeinderat schockt jetzt ziemlich: Denn im örtlichen Gemeinderat lädt er zu einer "Bildungsreise" im August. Ein genauer Blick verrät allerdings, dass hinter der Bildungsreise etwas ganz anderes steckt.

Es ist eines der Amtsblätter der deutschen Gemeinden, die in der Regel standardgemäße Informationen veröffentlichen müssen.

Ein Lokalpolitiker - Julien Ferrat ist im Gemeinderat in Mannheim vertreten und hat im örtlichen Gemeindeblatt kuriose Informationen hinterlassen. Er lädt nämlich zu einer Bildungsreise ein - ins Swinger-Resort Cap d'Agde an der französischen Mittelmeerküste. Ja, richtig gelesen, ein Swinger-Resort. Was das wohl heißen dürfte ...

"Andere Politiker laden in den Bundestag"

Der deutschen Bild-Zeitung gegenüber gibt der Politiker an, dass er Teil einer Swinger-Community sei. „Andere Politiker laden ein zu Reisen in den Bundestag oder ins Europäische Parlament. Cap d'Agde ist aus der Sicht der Stadtentwicklung hochinteressant. Das ist komplett auf dem Reißbrett entstanden. Die Bewohner dort haben eine lohnende Nische im Tourismus gefunden", begründet er.

"Unvergesslicher FK-Swinger-Urlaub"

Der Mann zeigt sich unter anderem in einem Bild nackt an einem Strand, mit dem vorgehaltenen Schild „Die Mannheimer im Gemeinderat“. Zudem wirbt er für einen „unvergesslichen FKK-Swinger-Urlaub.“

Das Ganze wirkt etwas skurril. Die Reise müsse sich jeder selbst zahlen, wenn es viele Anmeldungen geben sollte, dann würde er auch einen Reisebus für die besonders bildungsinteressierten Besucher organisieren.

Aufregung im Stadtparlament

Die „Bildungsreise“ sorgt für Zoff im Mannheimer Stadtparlament. „Hirnverbrannt“ nennt die CDU den Aufruf. „Es ist einfach nur zum Fremdschämen“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Christian Hötting. DOCH: Verboten ist seine Aktion nicht. Die Stadtverwaltung verweist auf die parteipolitische Neutralität, Beiträge werden nur abgelehnt, wenn sie ehrverletzend sind oder Lügen verbreiten.