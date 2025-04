Polizist tötet seine Frau und Kinder

Im Weimarer Land in Thüringen wurden vier Leichen gefunden.

Nach dem Fund von vier Leichen im Weimarer Land in Thüringen in Deutschland hat die Polizei Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Toten um eine Familie - ein 49 Jahre alter Polizist soll seine Frau, zwei Kinder und sich selbst getötet haben. Die Leichen waren in den frühen Morgenstunden entdeckt worden. Weder Staatsanwaltschaft noch Polizei machten nähere Angaben.

