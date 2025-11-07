Pro-Palästina-Aktivisten stürmen ZDF-Studio

Mehrere Personen stürmten Freitagvormittag das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

Deutschland. Freitagvormittag stürmten Israel-Hasser offenbar in einen öffentlichen Eingangsbereich des ZDF-Hauptstadtstudios und riefen Parolen, wie "Bild" berichtet. 15 Aktivisten sollen im Gebäude gewesen sein, berichtet "Focus online". Demnach nutzten die Demonstranten einen geöffneten Eingang zu dem ZDF-Studio an der Straße "Unter den Linden". Die Pro-Palästina-Aktivisten ließen im Foyer des Gebäudes mithilfe von Helium-Ballons offenbar einen Lautsprecher, aus dem Kindergeschrei ertönte, aufsteigen. Die Security habe die Polizei informiert.

Die Beamten brachten die Demonstranten schließlich nach mehreren Minuten aus dem Gebäude. Laut "Bild" dröhnten die Schreie aus dem Lautsprecher jedoch weiter. Die Polizei ermittelt laut Medienbericht wegen Hausfriedensbruchs.

Vor dem ZDF-Gebäude formierte sich eine Demo, an der etwa ein Dutzend Personen teilnahmen.

Flyer mit abstrusen Parolen

Laut "Focus Online" verteilten die Israel-Hasser Flyer mit abstrusen Parolen, wie "Gaza ist auch eure Schuld". Auf der Rückseite des Papiers soll laut dem Bericht stehen: "Unsere Rundfunkbeiträge zahlen eure Gehälter, doch sie dienen nicht dem Volk, sondern den Interessen der Herrschenden. Statt deutsche Politiker:innen für ihre Mitschuld an Israels Völkermord verantwortlich zu halten, versuchen staatliche Medien durch Lüge, Hetze und Zensur Konsens für Kriegsverbrechen zu generieren."

"Bild" berichtet, dass die Pro-Palästina-Aktivisten Gesprächsangebote eines Vertreters der Redaktion über eine Stunde lang nicht angenommen hatten und in mit Protestrufen übertönt hätten.