"Robin Hood" versteckt tausende Euro in bayrischer Stadt

Seit einem Jahr finden Passanten in Rosenheim Geldscheine an den ungewöhnlichsten Orten.

Der unbekannte Wohltäter nennt sich selbst "Robin Hood". Die Person versteckt das Geld und filmt das Versteck. Auf seinem Instagram-Kanal "find.money.rosenheim" postet er das Video und schickt so seine Follower auf eine Schnitzeljagd.

Will Leuten Freude bereiten

Dem "Oberbayerischen Volksblatt" sagte der Unbekannte: "Ich hatte viel Glück im Leben und möchte der Gesellschaft etwas davon zurückgeben." Er sei ein Manager und verdiene sehr viel. Des Weiteren wurde der Unbekannte dank einer Investition in eine Kryptowährung über Nacht reich. „Früher habe ich mein Geld auch gespendet, aber das ist langweilig.“

Er versteckte schon 3000 Euro in Rosenheim. Eine Freundin von "Robin Hood" sagte gegenüber dem "Oberbayerischen Volksblatt": „Er will den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“ und ihnen in schwierigen Zeiten helfen.