Israel-Minister: "Geiseln sehen aus wie Holocaust-Überlebende"

Israels Außenminister hat die von der Hamas freigelassenen Geiseln angesichts ihrer augenscheinlich schlechten körperlichen Verfassung mit Überlebenden der Shoah verglichen. "Die israelischen Geiseln sehen aus wie Holocaust-Überlebende", schrieb Gideon Saar auf X. Nur die Geiseln hätten offensichtlich Hunger gelitten. Mit Blick auf die bei der Freilassung Anwesenden schrieb er: "Hamas-Terroristen und andere Bewohner des Gazastreifens sehen vollkommen gesund aus."

Drei weitere Hamas-Geiseln freigelassen

Aufnahmen der abgemagert, schwach und blass aussehenden Geiseln sorgten in Israel für Entsetzen. Aufnahmen der Freilassung zeigten Hunderte Schaulustige, darunter vor allem viele junge Männer und bewaffnete Hamas-Mitglieder. Es war unklar, ob die Hamas gezielt Palästinenser als Teilnehmer ausgewählt hatte. Die islamistische Terrororganisation nutzt die Freilassungen als Machtdemonstrationen.

For over a year, the entire international community has danced to the tune of the false propaganda of so-called ‘starvation’ in Gaza.

But the images don’t lie:

Hamas terrorists and other Gaza residents look perfectly fine.

The Israeli hostages look like Holocaust survivors and… pic.twitter.com/5wbDcztmtg