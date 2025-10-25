Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Blaulicht DPA
© Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Horror-Fund

Schock im Wohnhaus: Polizei findet drei Tote

25.10.25, 19:14
Im hessischen Solms haben die Polizei und Rettungskräfte einen schrecklichen Fund gemacht. Sie haben drei Tote entdeckt.

Die Polizei wurde gegen 11 Uhr am Samstag wegen einer verletzten Person im Hof gerufen. Die Beamten fanden eine Person mit Kopfverletzungen. Doch im Haus machten sie einen Horror-Fund.

Dort entdeckten die Beamten drei Leichen. Hintergründe sind derzeit unbekannt. Laut der Polizei wird der Verletzte als ein Zeuge geführt.

