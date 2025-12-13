Terror-Alarm: Fünf Männer planten Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Im Raum Dingolfing (Bayern) hat die Polizei mehrere Männer festgenommen. Sie sollen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben.

Nach Informationen der deutschen BILD wurden am Freitag fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing in Niederbayern geplant haben sollen.

Marokkaner, einen Ägypter und einen Syrer

Bei den Verdächtigen handelt es sich demnach um drei Marokkaner, einen Ägypter und einen Syrer.

Konkreter Tatvorwurf

Gegen vier der fünf Männer wurde ein Haftbefehl erlassen. Weitere Details zu den mutmaßlichen Plänen oder zum konkreten Tatvorwurf wurden zunächst nicht bekannt.

Auto-Attentat geplant

Die Männer sollen geplant haben, mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt zu rasen. Bei einem der mutmaßlichen Täter, dem Ägypter, soll es sich um einen Vorbeter handeln, der die anderen Männer dazu aufgerufen haben soll, den Anschlag auszuführen.

Den Hinweis sollen die deutschen Behörden von einem ausländischen Geheimdienst erhalten haben.

Das sagt der Minister

Joachim Herrmann (69, CSU), Innenminister von Bayern, sagte: „Ich danke allen an der Durchsuchungs- und Festnahmeaktion beteiligten Behörden, besonders dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und der Bayerischen Polizei. Der Fall belegt eindrucksvoll die gute Reaktions- und Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsbehörden und zeigt: Wir sind in der Lage, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen!“

"Mehrere Tatverdächtige festgenommen"

Herrmann weiter: „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden konnten in kürzester Zeit mehrere Tatverdächtige festgenommen und damit ein potenziell islamistisch motivierter Anschlag in Bayern verhindert werden. Die Hintergründe hierzu müssen jetzt durch unsere Fachdienststellen gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft München aufgehellt werden.“

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiter.