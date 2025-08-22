Vier Tote bei Baum-Crash in Deutschland

Lenker kam in Nordhessen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Deutschland sind in der Nacht auf Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kam in der Nähe von Reinhardshagen - im Norden Hessens bei Kassel - von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie das Polizeipräsidium Nordhessen in der Früh mitteilte.

Der 32-jährige Fahrer, ein 31-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 32 und 30 Jahren starben nach Angaben der Polizei trotz Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort.

Laut Polizei war der Wagen um kurz nach Mitternacht auf einer Landstraße in Richtung Reinhardshagen unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug demnach aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dann stieß es in einem Wald gegen mehrere Bäume.

Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren. Weitere Details sind noch nicht bekannt.